معارض بوتين يلجأ الى شبكات التواصل الاجتماعي: الشرطة أوقفتني وتريد استجوابي!

أعلن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن “الشرطة الروسية أوقفته عند مدخل منزله في موسكو بينما كان يهم للتوجه الى تجمع في إطار الحملة الانتخابية في الريف”.

وقال نافالني: “أوقفت في بهو المبنى ويقومون حالياً بنقلي الى مكان ما للحصول على توضيحات”.

injected ad

ونافالني محامٍ وناشط في مكافحة الفساد، فرض نفسه بصفته المعارض الليبرالي الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.