السفيرة كريستينا لاسن تناقش تحديات إدارة النفايات مع النائب أكرم شهيب

التقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب وناقشت معه التحديات الملحة التي يواجهها لبنان في إدارة النفايات الصلبة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان.

وعرضت لاسن مع شهيب الحاجة إلى المضي قدماً في مراجعة واعتماد القانون الخاص بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقالت: “من المهم وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تحديد المعايير الضرورية.”

كما شددت لاسن على أهمية “تمهيد الطريق للتمويل الطويل الأمد للقطاع بأكمله” والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة. وأضافت: “وسيستفيد النقاش بالطبع من التجربة التي اكتسبها القطاع الخاص والمجتمع المدني خلال الأعوام الماضية. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمساهمة في تنظيم استشارات وتوفير الخبرات”.