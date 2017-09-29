محلياتالجمعة 29 أيلول 2017 الصراف مدد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن 2017 أصدر وزير الدغاع الوطني يعقوب الصراف قرارًا بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن 2017. وجاء في القرار: “إن وزير الدفاع الوطني: بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الأسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، يقرر: المادة الأولى: – تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 حتى تاريخ 31/10/2017 – تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية والسفارات. – تراخيص حمل السلاح صفة خاصة. – تراخيص حمل السلاح صفة خاصة ودبلوماسية (special). – تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/10/2017″. كلمات مفتاحية: اسلحةالصرافالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام