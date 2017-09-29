الصراف مدد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن 2017

أصدر وزير الدغاع الوطني يعقوب الصراف قرارًا بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن 2017. وجاء في القرار:

“إن وزير الدفاع الوطني:

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر،

بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،

يقرر:

المادة الأولى:

– تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 حتى تاريخ 31/10/2017

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية والسفارات.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة ودبلوماسية (special).

– تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/10/2017″.