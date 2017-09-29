“الصليب الأحمر”: الوضع الإنساني في اليمن كارثي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أن “الوضع الإنساني في اليمن كارثة وأن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام”.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت: “إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط مما يؤدي إلى سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين”.

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ودعا الأطراف “للسماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة”.

وأضاف خلال تصريح في جنيف: “إن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألف حالة وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119 ويمكن أن نشهد مليون حالة بحلول نهاية العام”.