كوريا الشمالية “تحتفل” بذكرى حزبها بطريقة “صاروخية”

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية إنه تم رصد نقل عدد من الصواريخ الكورية الشمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونغيانغ وسط توقعات بأن كوريا الشمالية تستعد

ونقل التقرير عن مصدر بالمخابرات لم يذكر اسمه قوله إن مسؤولي مخابرات كوريين جنوبيين وأميركيين اكتشفوا صواريخ يجري نقلها بعيدا عن منشأة أبحاث وتطوير الصواريخ الكورية الشمالية في سانوم-دونغ بالمنطقة الشمالية من بيونغيانغ.

ولم يحدد التقرير موعد نقل الصواريخ، أو المكان الذي نُقلت إليه.

نوعية الصواريخ

وقال التقرير، الذي نقلته “رويترز”، إن هذه الصواريخ إما أن تكون صواريخ متوسطة المدى من طراز هواسونغ-12، أو صواريخ باليستية عابرة للقارات من طرازهواسونغ-14، وذلك على الرغم من أن منشأة الصواريخ في سانوم-دونغ مخصصة لإنتاج الصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات .

وقال مصدر من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل التقرير، أو ما إذا كانت هناك أي أنشطة غير عادية في المنطقة المذكورة.

وأبدى مسؤولون كوريون جنوبيون مخاوفهم من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية أخرى قرب موعد الذكرى السنوية لتأسيس حزبها الشيوعي في العاشر من أكتوبر، أو ربما عندما تعقد الصين مؤتمر حزبها الشيوعي الحاكم في 18 أكتوبر.