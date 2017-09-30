هل هدَف حكم “العسكرية” بإعدام الأسير إلى إضعاف الحريري؟

صدر قرار المحكمة العسكرية بإعدام الشيخ المتشدد أحمد الأسير ، المتهم وجماعته بأحداث عبرا (قرب صيدا) الدامية مع الجيش اللبناني قبل أربع سنوات.

وعلقت مصادر سياسية لصحيفة “القبس” الكويتية على القضية، وإعتبرت أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية على الأسير ومناصريه، غايتها المبطنة دفع فئات شعبية من الشارع اللبناني إلى الغضب والتطرف، وإضعاف شعبية رئيس الوزراء سعد الحريري ، ما دامت قوانين الدولة وأحكامها الصارمة لا تطبق على أفعال وجرائم مماثلة قام بها عناصر من “حزب الله”.