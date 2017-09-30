متعاقدو المهني يعرضون مطالبهم مع منسق “القوات” في القبيات

زار وفد من لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، منسق حزب “القوات اللبنانية” في عكار جان شدياق في منزله في بلدة القبيات – عكار، وقد ضم الوفد رئيس اللجنة وليد نمير، والاعضاء: ميشال جرجس، حنا عبدالمسيح، صالح جنيد، فاطمة غنوم، بلال سعيد، رانيا العرب.

وقد عرض الوفد لاهم المطالب الملحة، دفع المستحقات بشكل فصلي، الضمان، الحفاظ على العقود.

كما سلم الوفد لشدياق نسخة عن اقتراح مشروع قانون التثبيت، ناقلا عنه وعدا بانه سيتابع هذه المطالب مع رئيس الحزب سمير جعجع وكتلة القوات في المجلس النيابي والحكومة.

ولفت الوفد الى انه قد بحث ايضًا بالمطالب الحياتية الملحة واهمها رسوم التسجيل لهذا العام لطلاب المعاهد المهنية للعائلات الاكثر فقرا في لبنان، عبر بطاقة برنامج “حلا” الذي تدعمه الامم المتحدة والجمعيات المانحة ودفع المستحقات المتراكمة في وزارة الشؤون منذ سنتين لصندوق المعاهد المهنية.

وقد وعد بمتابعة هذا الملف مع وزير الشؤون الاجتماعية لانه يصب في مصلحة المواطن اللبناني وخاصة الفقراء منهم.

وقد حمل الوفد شدياق تحياتهم لجعجع، آملين منه الاهتمام بهذه الفئة المتعاقدة والتي لم تجر لها اية مباراة للتثبيت منذ اكثر من 22 عاما ولم تقبض مستحقاتها اكثر من 13 شهرا تقريبًا.