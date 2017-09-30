بالفيديو: زعمت أنها شفيت من السرطان… وهذا ما حصل

غرمت محكمة أسترالية امرأة بـ 320 ألف دولار أمريكي، ادعت أنها قضت على سرطان الدماغ باستخدام العلاج الطبيعي فقط، بعد أن اتهمتها بتضليل المستهلكين.

وزعمت المدونة المقيمة في ملبورن، بيلي غيبسون (25عاما)، بأنها مصابة بسرطان الدماغ وأنها استطاعت شفاء نفسها بعلاجات بديلة وتغذية خاصة.

وتكشّف بعد ذلك أنها لم تصب مطلقا بذلك المرض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ورأت المحكمة أن تلك المرأة كذبت على المستهلكين من أجل الحصول على تبرعات كبيرة من وراء مبيعات تطبيقها الخاص على الهواتف المحمولة “هول بانتري” وكتاب من أجل جمعيات خيرية مختلفة.

وقالت القاضية الاتحادية ديبي مورتايمر، الخميس 28 سبتمبر، إن غيبسون تربحت من ادعاءاتها، وحكمت عليها بدفع خمس مخالفات لقانون المستهلك الأسترالي.