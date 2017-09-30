بو عاصي من كفر زبد: محبتنا للإنسان تشمل المحتاج والمسن والمريض

إستكمالاً للجولات السابقة التي قام بها وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي للمناطق، كانت منطقة البقاع الأوسط على موعد مع جولة تفقدية للوزير بو عاصي اليوم السبت.

واستهل بوعاصي جولته بزيارة إلى بلدية كفر زبد في حضور النواب، جوزف بو خاطر، عاصم عراجي، شانت جانجانيان ومنسق حزب “القوات اللبنانية” في زحلة والبقاع الاوسط ميشال تنوري.

وفي كلمة ألقاها بو عاصي من بلدية كفر زبد قال: “بلدتكم هي خير مثال عن المحبة بين مختلف الشرائح، ومحبتنا للانسان تشمل المحتاج والمسن والمريض”.

وأضاف: “اعول على مركز الخدمات الإنمائية في كفر زبد، على الصعيد الصحي المرض كالحريق في بدايته يمكن اطفاؤه بوعاء مياه ولكن متى تفافم يحتاج ربما لطوفات، فلا تهملوا صحتكم واخضعوا للفحوص والخطوات الوقائية”.

وشدد على أن وزارة الشؤون ستكون على تعاون كبير مع البلدية من أجل خدمة الانسان.