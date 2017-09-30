ماكرون: فرنسا مستعدة للمساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وكردستان العراق

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان ، بعد الإستفتاء الذي جرى على إستقلال الإقليم عن العراق ، وحثّ على ضرورة تجنب أي تصعيد.

وقال ماكرون في بيان عقب إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، إنه دعا العبادي إلى زيارة باريس في الخامس من تشرين الأول لبحث القضية.

لكن ماكرون حثّ الجانبين على البقاء متحدين في أولويتهما المتمثلة في هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”- “داعش”، وإرساء الإستقرار في العراق ، مشددا في بيانه على أنه “ينبغي تجنب أي تصعيد”.