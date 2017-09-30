عدة مصابين في حادث إنهيار سياج خلال مباراة في الدوري الفرنسي

أصيب 26 من مشجعي فريق “ليل” الفرنسي لكرة القدم، إصابات ثلاثة منهم خطرة، إثر حادث سقوط سياج فاصل في ملعب “أميان”، ما أدى إلى توقف مباراة الفريقين السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي .

وتوقفت مباراة “أميان” مع ضيفه “ليل” في الدقيقة 16، بعد تعرض نحو 26 من مشجعي الأخير لجروح إثر سقوط السياج الفاصل بين المدرجات وأرض الملعب.

وانهار السياج حين كان مشجعو ليل يحتفلون بافتتاح فريقهم التسجيل عبر “فودي بالو- توريه”، فوقع عدد منهم أرضا على جانب الملعب وتعرضوا إلى الدوس من رفاقهم.

ودخل الطاقم الطبي بسرعة إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين، حيث تم الإعلان أولا عن وقوع 18 جريحا، حالة ثلاثة منهم خطرة.

وأعلن ممثل رابطة الدوري الفرنسي أن المباراة لن تستأنف.