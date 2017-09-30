“حزب الله” تلقى ضربة كبيرة في حمص.. بالأسماء والصور: هؤلاء هم قتلاه

تلقى “حزب الله” ضربة كبيرة في حمص، وخسر العديد من عناصره خلال المعارك ضد تنظيم الدولة، أمس الجمعة.

ونعت مصادر تابعة للحزب، أكثر من 10 عناصر، لقوا حتفهم خلال المعارك العنيفة التي تشهدها بادية حمص خلال الأيام الماضية.

وحدد الحزب بأن قتلاه سقطوا جميعهم في منطقة السخنة ببادية حمص.

ونشر الحزب عبر حسابات تابعة له في “تويتر” أمس الجمعة، أسماء القتلى، وهم: “علي أحمد العاشق من بلدة النبي عثمان البقاعيّة، وعلي محمّد البزال من بلدة البزالية البقاعيّة، ومحمّد حسن ناصر الدّين من بلدة العين البقاعيّة، وعلي قاسم فران من النبطية الجنوبيّة.

إضافة إلى محمد طلال تامر من سكان بنهران شمالي لبنان، وعلي عبداللطيف عمار من سكان بئر حسن غربي بيروت، وحسان زين من كفردان في بعلبك، وحسين أسعد من حي الأبيض ببيروت، ومصطفى صالح من حارة حريك بالضاحية الجنوبية، وعماد موسى من الهرمل.

وفي وقت لاحق، نشرت حسابات أن الحزب خسر أيضا محمد عبد الله علوية، من مارون الراس بالنبطية، إضافة إلى آخرين لم يذكر أسماءهم بعد.

ووفقا لمتابعين، فإن العديد من عناصر الحزب تعرضوا لإصابات مختلفة خلال معارك بادية حمص.

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

*?#علــي غالب يــاسين?*

?من بلدة كفرتبنيت الجنوبية pic.twitter.com/5mry9TvhY5 — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد *?#محــمد عبد الله علــوية?* ?من مارون الراس/ سكان حي السلم? ?يُحدّد التّشييع لاحقاً? pic.twitter.com/OiHe2WNcHK — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد *?#حسين شريف اسعد?* ?من البقاع/سكان حي الابيض? ?يُحدّد التّشييع لاحقاً? pic.twitter.com/PUeJKvxCYf — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد *?#عمــاد محسن موسى ?من الهرمل/البقاعية? ?يُحدّد التّشييع لاحقاً? ?هنيئاً لكَ الشّهادة? pic.twitter.com/AGOiVpeGaL — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد #حسان علي زين ?من بلدة كفردان/البقاعية? ?يُحدّد التّشييع لاحقاً? ?هنيئاً لكَ الشّهادة? pic.twitter.com/s3hb0TwNxd — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

*?#علي قاسم فرّان?* ?من مدينة #النّبطيّة سُكاّن الحرش/ بئر حسن ?يُحدّد التّشييع لاحقاً? pic.twitter.com/1aXXVmxIZa — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

علي محمّد البزّال ?من بلدة #البزّاليّة/البقاعيّة pic.twitter.com/W8WP8E8qhn — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017

تزف المقاومة الاسلامية حزب الله الشهيد المجاهد

?علي احمد العاشق? من بلدة النبي عثمان pic.twitter.com/dim8ICJDki — Qawem (@Qawem_) September 29, 2017