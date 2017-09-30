واكيم في إختتام دورة بشير الجميل: “القوات” ثابتة على خط بشير المقاوم وستواجه كل المشاريع المشبوهة

إختتم مكتب الرياضة في القوات اللبنانية – بيروت دورة بشير الجميل العاشرة في الميني فوتبول ، التي أقيمت على ملاعب بلدية بيروت بحضور النائب نديم الجميل والوزير ميشال فرعون ممثلا بالسيد شربل الراهب وعدد من فعاليات المنطقة.

وشارك في الدورة عشرة فرق، وتوّج فيها فريق زكريت البطل بعد فوزه بالمباراة النهائية التي جمعته مع فريق بيروت الوصيف، فيما حصد فريق رومية المركز الثالث.

وألقى مرشح “القوات اللبنانية” عن المقعد الأورثوذكسي في بيروت الأولى المهندس عماد واكيم كلمة خلال الحفل، اشار فيها الى “أهمية الرياضة في بناء الشباب وتعزيز المشاركة لديهم ودفعهم الى المنافسة وتنمية روح المجموعة والإلتزام والإحترام والإنفتاح على الإيجابية وعلى النقد البناء”.

وتوجه واكيم الى بلدية بيروت طالبا “العمل على زيادة المساحات العامة الخضراء المخصصة للرياضة لدفع الشباب لممارسة الرياضة، وإبعادهم عن المحظورات”، داعيا مختلف الفعاليات الى “التعاون مع “القوات” في هذا المجال لإنجاح هذه الخطة بما تحمل من تأثير إيجابي على المجتمع البيروتي عموما”.

وتطرق واكيم الى “محاولة “حزب الله” سرقة إنتصار الجيش اللبناني”، لافتا الى أن “للبنان حكومة لديها بيان وزاري واضح لا يمكن لأحد تخطيه”، مشددا على “عزم “القوات اللبنانية” المواجهة من داخل الحكومة لكافة المشاريع المشبوهة التي من شأنها المس بسيادة الدولة، والتصدّي لعمليات الفساد التي تضرب مصالح المواطنين”.

وختم واكيم بالتأكيد على “أن “القوات اللبنانية” لن تغير دربها”، مشددا على “ثبات المسيرة على خط بشير المقاوم الذي يرتكز على سيادة لبنان وبناء الدولة التي نحلم بها”.

معراوي

كما ألقى منسق مدينة بيروت في “القوات اللبنانية” المهندس بول معراوي كلمة، إعتبر فيها ان “هدف “القوات اللبنانية” هو بناء الدولة ، والرياضة هي احدى سبل بناء المجتمع”.

وفي ختام الحفل تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، وأخذ الصور التذكارية.