مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 30/9/2017

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

بعد مخاض السلسلة المالية- الاجتماعية، السلة الرياضية تخطف الأضواء وتتوج لبنان، ممثلا بالنادي الرياضي، بطلا لآسيا، بفوزه على الفريق الصيني اليوم، وبعد فوزه أمس على الفريق الإيراني. وقد هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إدارة النادي الرياضي بالنتيجة.

أما سياسيا، ترقب لمواقف يطلقها الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الليلة.

وفيما نجح وزير المال علي حسن خليل في دفع الوزارة رواتب الموظفين في الإدارات العامة، وفقا لجداول السلسلة، تعود المدارس إلى عملها الطبيعي بعد غد الاثنين.

واليوم أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى ان مصلحة البلاد العليا حتمت تسهيل إصدار الموازنة، مع الإلتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة، معربا عن أمله في إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة على المجلس النيابي.

وفي الخارج، كردستان مازالت في الواجهة، والحركة في مطار أربيل متوقفة، بقرار من حكومة بغداد التي دفعت الجيش إلى الحدود والمعابر في الإقليم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

هي ساعات قبل ان يصمت العالم بأسره، ويرتفع صوت الحسين عليه السلام، بعناوين النهضة التي خرج في سبيلها: الاصلاح والوحدة.

هي سلسلة واحدة تتجدد عبر التاريخ، وكلما مر الزمن زادت ألقا. ولأنها كذلك كانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني تتحرك عند كل مفصل، من الجهاد الكفائي إلى التحذير الوقائي من مخاطر التشرذم، بما يفتح المجال أمام تدخلات اقليمية ودولية لتنفيذ أجندات مصلحية على حساب العراقيين وثرواتهم وحتى جيوبهم.

في الأجندة اللبنانية، سلكت سلسلة الرتب والرواتب طريقها إلى جيوب مستحقيها، وأخذ مشروع القانون المعجل المكرر للضرائب والايرادات، مساره إلى مجلس النواب، متحصنا باجماع القوى السياسية، فإن الانظار تتجه الى ساحة النجمة حيث ينتظر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسات تشريعية لمناقشة القانون واقراره، كذلك لمناقشة موازنة العام 2017.

وحتى تطوى هذه الصفحة، وتسحب من المزايدات إلى لا رجعة، أكد الرئيس ميشال عون ان الأولوية لمصلحة البلاد العليا، والمرحلة الاستثنائية حتمت اتخاذ قرارات استثنائية تحمي البلاد والشعب، ومهما ترتب عليها من نتائج، تبقى أفضل بكثير من تعريض البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الشعب والدولة معا.

إقليميا، رصدت في ادلب تعزيزات عسكرية تركية على حدودها مع سوريا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

هو العهد الذي خلدته النفوس قبل الأيام، يجدده مع كل بيعة وولاء، موالون لم يبخلوا ببذل الدماء. فعشية العاشر من المحرم، يحرم الجمع إلى كل الساحات الحسينية، والنداء الذي يملأ الأرجاء من كربلاء إلى كل ميادين الفداء، ان هيهات منا الذلة، فالنفوس أبية والأنوف حمية، لن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.

يحتشد المحبون ويخطب القادة الموالون، فيجددون البيعة للحسين وآبائه، ويؤكدون المضي على منهاجه.

وبعد أقل من ساعة من الآن يطل الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، معزيا جموع الحسينيين بجده الحسين، وشاربا من معين كربلاء معاني العزة والتضحية والإباء.

يطل السيد نصرالله من على منبر الحسين، متطرقا للمستجدات التي تعيشها منطقتنا مع تكاثر الأدعياء المتربصين بأمتنا وشعوبها. يطل من باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي خطابه الكثير من المواقف والتوجيهات، على ان وجهته وجمعه غدا منذ الصباح، لاحياء العاشر من المحرم بالزخم المعهود والصوت المرفوع، نصرة للحسين ورفضا لكل من يحاول تجديد عهد قتلة الحسين.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

إنه هدوء ما بعد العاصفة، فبعد انقضاء يوم واحد على قرارات مجلس الوزراء، خلت الساحة السياسية والمطلبية من أي تطور بارز. لكن الهدوء قد لا يستمر، وقد يكون مجرد هدنة بين معركتين، فالمعلومات تقول إن نواب المعارضة ينتظرون اصدار الموازنة بلا قطع حساب، ليطعنوا بها أمام المجلس الدستوري، وهذا الأمر، إن حصل، يفتح معركة سياسية جديدة، ويعرض الحكومة لخضة جديدة يرجح ان تكون أقوى من خضة قانون الضرائب، وخصوصا ان الطعن المقدم سيكون الثاني في فترة زمنية قصيرة نسبيا.

سياسيا، الزيارات إلى السعودية تتواصل، وحسب معلومات الـ mtv فإن النائب السابق فارس سعيد في المملكة الآن. كما سيزور السعودية في وقت لاحق النائب وليد جنبلاط والرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، إضافة إلى اللواء أشرف ريفي، فماذا سينتج عن هذه الزيارات؟، وهل نحن أمام مقدمات لتبدلات في المشهد السياسي؟. الأمر وارد، ولا سيما ان المسؤولين السعوديين ممتعضون من الاداء الرسمي للدولة، وهم يعتبرون انه يتم انتهاك مبادئ التسوية التي أدت إلى وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

صدق من قال: “لبنان بلد العجائب”. واقع قد لا يعجبنا أو لا نحبه، لكنه قائم وموجود. ولعل في الاعتراف به، مدخلا إلى التغيير.

ففي لبنان وحده مثلا، يمكن لمن منبعه الفساد، أن يحاضر في التصدي للهدر، ومحاربة نهب المال العام.

وفي لبنان وحده أيضا، يمكن لمن أحجم عن قطع الحسابات طوال عقود، ومن امتنع عن اقرار الموازنات منذ عام 2005، أن يلقي المواعظ في الحفاظ على انتظام المالية العامة، والحرص على الخزينة.

في لبنان وحده، يمكن لإرهابي أن ينشىء عصابة، وأن يطلب من أعضائها “تخزيق الجيش”، وأن يوثق هذا المطلب بالصورة والصوت، وأن تصدر المحكمة العسكرية حكمها على أساسه، ثم أن يجد هذا الإرهابي بالذات، وبسهولة، من يجتمع ومن يصدر موقفا يعلن فيه أن الأحكام قاسية، وأن يلمح إلى المطالبة بالعفو العام.

في لبنان وحده، يمكن لمن تاريخه ينضح بالعمالة، أن يستاء من لقاء جبران باسيل بوليد المعلم، ولو عقد في الأمم المتحدة، وحتى لو خصص لأزمة النازحين.

وفي لبنان وحده أيضا، يمكن لمن أقام الدنيا ولم يقعدها حول هذا الموضوع في الإعلام وعلى بعض المنابر، أن يبلع لسانه في مجلس الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هذا كله ممكن في لبنان. وهذا كله قابل للتصفيق، وما أكثر المصفقين المتلونين في كل زمان ومكان.

وفي لبنان وحده أيضا وأيضا، يمكن لمن يطالب بإسقاط النظام السوري في قلب دمشق، أن يقف عاجزا عن إسقاط مخالفة بناء في قلب جديدة المتن. كيف ذلك؟

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

يطل بعد حوالى نصف ساعة من الآن الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله ليتحدث عن التطورات الاقليمية، من سوريا إلى اليمن وصولا ربما إلى استفتاء كردستان، من دون ان يغفل طبعا التفاصيل المحلية.

خطاب السيد يتزامن مع تطورات طرأت منذ ساعات على الميدان السوري، ولا سيما في البادية الممتدة من صحراء حمص إلى صحراء دير الزور، حيث أعلن تنظيم “داعش” السيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية، وسط معلومات مضادة تفيد ان هجمات التنظيم لن تؤدي إلى تغيير استراتيجي عملي على مسار المعركة التي يشنها الجيش السوري و”حزب الله” في سوريا.

وفيما الاقليم حول لبنان مشتعل وسط شد حبال روسي- أميركي على الأرض السورية، تتباهى السلطة بانجازات وهمية تحت عناوين اقرار السلسلة والموازنة وقطع حساباتها. اليوم وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقاط على الحروف، عندما أعلن صراحة ان الاجراءات التي اتفق عليها كان لا بد منها بعدما سدت الحلول أمام إقرار الموازنة واصدارها وفقا للاصول الدستورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقاربة القانون الضرائبي الذي أبطله مجلس النواب.

وفيما أمل الرئيس عون في ان يقر المجلس النيابي مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، يتوقع ان يعلن الرئيس نبيه بري موعد عقد جلسة عامة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل، على ان تعقد هيئة المجلس اجتماعا قبل ذلك تضع في خلاله جدول أعمال الجلسة المفترض ان يشمل اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير”، والقاضي بتقصير ولاية المجلس النيابي إلى تاريخ 31 من شهر كانون الأول 2017، واجراء انتخابات مبكرة.

وسط كل ذلك، وضعت الهيئات الاقتصادية مقترحات ضرائبية وعناوين للضرائب التي تعتبرها مجحفة للقطاع الانتاجي، وافقت عليها جمعية المصارف، ومن المتوقع ان تسلم إلى الرئيس الحريري مطلع الأسبوع المقبل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

بعد صولات وجولات من النقاشات والدراسات، وبعد أعوام من التحركات والمطالبات، سلسلة الرتب والرواتب أصبحت واقعا ملموسا تحسسه الموظفون اليوم، فاصطفوا بالعشرات أمام الصرافات الآلية حتى أضحوا طوابير لسحب رواتبهم وفق الجداول الجديدة.

هي خطوة في رحلة البحث عن الاستقرار الاقتصادي- الاجتماعي للبنانيين، فيما بدأت الهيئات الاقتصادية، خلال اجتماع طارىء، مناقشة الاجراءات التي تساعد بتأمين كلفة السلسلة ومواردها، بينما تتجه جمعية المصارف عقب إجتماع استثنائي لها لاعداد ورقة اقتراحات ترفع إلى الرؤساء الثلاثة خلال الساعات المقبلة. وبحسب مصادر المجتمعين ل”تلفزيون المستقبل”، فإن الورقة تحسينية وليست تصعيدية.

مساع الهيئات والجمعيات تلك، ترافقت مع اعلان النقابات العمالية والهيئات التنسيقية للموظفين تعليق الاضراب. في وقت أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على إن المرحلة الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، آملا ان يقر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع القانون المعجل المكرر الذي يتضمن المقترحات الضريبية المعدلة.

خطوة اقرار السلسلة سمحت للبنانيين بالتقاط انفاسهم، والتفس الصعداء، تزامنت مع صورة مشرقة للبنان، خطها هذه المرة فريق الرياضي بيروت لكرة السلة من خلال فوزه ببطولة آسيا لأندية كرة السلة السادسة والعشرين المقامة في الصين.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

تهتدي الأقمار السياسية إلى خطيب الضاحية في ليلة التاسع من محرم، فيطل الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله اليوم، وغدا في مسيرة العاشر. والإطلالة “صباح ومسا” أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، واكبها جيش وقوى أمن وعناصر حزبية، مع إبقاء العيون والمسارب مفتوحة على أي تسلل إرهابي، لاسيما أن هذه المناسبة تشهد سنويا إحدى أضخم المسيرات الشعبية، التي تأتي هذا العام على توقيت هزيمة “داعش” و”النصرة” في الجرود.

الفعل المبني على الهزيمة، هو فعل مصارع في الداخل السوري حيث ثلاثية الجيشين السوري والروسي و”حزب الله”، تخوض معارك صد محتدمة ل”داعش” و”النصرة”، وقد أحبطت حتى الساعة بضع محاولات تقدم للارهاب شمال غربي دير الزور، والعمليات المحتدمة شهدتها البادية السورية على طريق دير الزور- تدمر، في أول تحرك من نوعه ل”داعش” و”النصرة”، بعد خساراتها المتتالية في العراق إلى حدود الأردن فالحدود اللبنانية، ومن هنا كانت القبضة الأمنية في الداخل اللبناني محكمة، منعا لأي رد فعل انتقامي.

لكن النقمة لم تقتصر على جبهة “داعش” و”النصرة” فحسب، فثمة من يقيم حلقات الندب على قرارات المحكمة العسكرية، والآسفون على شباب الأسير كانوا جمعا تحلق في مجدليون، وأعادوا ثابتة قديمة تؤكد أن من أسر صيدا ثلاثة أعوام وحارب الجيش كانوا “جنود الست”. فقرار العسكرية لم يرق بهية، ورأت في الأحكام الصادرة قسوة أحدثت رد فعل في المدينة ككل، وتطلعت النائبة الحريري إلى التمييز والعفو العام. مع العلم أن مدير مكتبها من آل الشريف، لم يكن من ضمن المتلو عليهم الأحكام، على الرغم من أنه ساهم في إخفاء أحمد الأسير بعد معركة عبرا، بناء على طلب كبيرة مجدليون.

وبحروب الشوارع الانتخابية هذه المرة تدخل عكار، المصنفة الأكثر فقرا، باب الاستعجال السياسي إلى تفقدها. فورة لا تحدث إلا مرة كل موسم انتخابي، تصيب عوارضها الوزراء والزعماء، فيهتدون إلى عكار ويعاملونها بفئة المئة دولار. وفضلا عن هذه الورقة الخضراء التي تقدم كإغراء انتخابي، فإن الحكومات تنسى عكار وإنماءها وتهمل ناسها، وبينهم من هم خزان العسكر البشري. وعلى مدى خمسة وعشرين عاما من حكم الحريري الأب والابن، كانت الأموال السعودية تجنح ولا تسلك طريقها شمالا، فيما أموال إيران تشيد العمران الجنوبي.