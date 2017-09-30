“رسالة ندم” من داعشي أميركي سابق

كتب رجل من أوهايو رسالة إلى القاضي الذي يشرف على قضيته، يعرب فيها عن ندمه لمحاولته مساعدة تنظيم “داعش”.

وفي تموز الماضي اعترف آرون دانيلز بصحة اتهامه بمحاولة السفر إلى ليبيا للإنضمام إلى “داعش”، وقالت السلطات إنه أرسل 250 دولارا إلى عضو في التنظيم في كانون الثاني 2016، وإنه قال لمخبر سري إنه مهتم بالسفر لارتكاب أعمال عنف في الخارج.

كان دانيلز يبلغ من العمر 20 عاما عندما تم احتجازه في تشرين الثاني الماضي.

وبعث “الداعشي السابق” برسالة مكتوبة بخط اليد هذا الأسبوع إلى القاضي الاتحادي إدموند سارغوس، يقول فيها إنه يأسف على ارتباطه “بهذه المنظمة الإرهابية الوحشية”.

ويواجه دانيلز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، لكن لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم بعد.