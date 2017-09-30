تدابير سير لمواكبة الدراجات الهوائية قرب قصر عدل في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وعند الساعة 7.30 من تاريخ 1/10/2017، تنظم شركة ” O’Club SARL ” سباقاً للدراجات الهوائية” Rally Paper ” في منطقة قصر العدل – بيروت .

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً: قطع الطريق من تقاطع سامي الصلح حتى تقاطع البويك لمدة ساعة واحدة قبل الإنطلاق إعتباراً من الساعة 8.30 ولغاية 9و30 من تاريخ 1/9/2017

ثانياً: اقفال مفرق بيت المحامي المؤدي الى شارع بدارو إعتباراً من الساعة 9,30 من نفس التاريخ لحين انتهاء مرور المتسابقين .

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.