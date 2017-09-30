محليات

تدابير سير تزامنًا مع ذكرى عاشوراء

 

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه وإستكمالًا لتدابير السير المتخذة لاحياء ذكرى اليوم العاشر من محرم والذي يصادف نهار غدٍ الاحد 1/10/2017، سيتم فتح الطرقات التالية للدخول والخروج من والى الضاحية الجنوبية:

  • – طريق المطار: الكوكودي
  • – مكتب النواب طريق المطار القديم مفرق الكرمينو
  • – من جهة الحدث السان تريز
  • – من جهة الشويفات مفرق التيرو.
  • وتمنت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

كلمات مفتاحية:
أمن داخلي
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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