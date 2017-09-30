محلياتالسبت 30 أيلول 2017 تدابير سير تزامنًا مع ذكرى عاشوراء اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه وإستكمالًا لتدابير السير المتخذة لاحياء ذكرى اليوم العاشر من محرم والذي يصادف نهار غدٍ الاحد 1/10/2017، سيتم فتح الطرقات التالية للدخول والخروج من والى الضاحية الجنوبية: – طريق المطار: الكوكودي – مكتب النواب طريق المطار القديم مفرق الكرمينو – من جهة الحدث السان تريز – من جهة الشويفات مفرق التيرو. وتمنت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. كلمات مفتاحية: أمن داخليالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية