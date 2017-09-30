تدابير سير تزامنًا مع ذكرى عاشوراء

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه وإستكمالًا لتدابير السير المتخذة لاحياء ذكرى اليوم العاشر من محرم والذي يصادف نهار غدٍ الاحد 1/10/2017، سيتم فتح الطرقات التالية للدخول والخروج من والى الضاحية الجنوبية:

– طريق المطار: الكوكودي

– مكتب النواب طريق المطار القديم مفرق الكرمينو

– من جهة الحدث السان تريز

– من جهة الشويفات مفرق التيرو.

وتمنت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.