مصلحة المعلمين في حزب “القوات”: نتمنى استكمال التحرك لينال القطاع الخاص حقّه في تطبيق القانون 46

تهنئ مصلحة المعلمين في حزب “القوات اللبنانية” الموظفين والاداريين والسلك العسكري، وتخص بالتهنئة الزملاء والرفاق في التعليم الثانوي الرسمي والأساسي والمهني، لنيلهم الرواتب على أساس السلسلة الجديدة.

وتتمنى استكمال التحرك لينال القطاع الخاص حقّه في تطبيق القانون 46 لأن ما أعلن اليوم مجحف بحقّ التعليم الخاص. مبارك للزملاء ، مبارك لرفاق النضال أنتم من سيعطي الأجيال دروساً في الصمود.

إن القوات اللبنانية مستمرة في الدفاع عن الحقّ وستبقى شعلةً ورايةً له .

ونعاهدكم ان نبقى مستمرين في النضال والصمود ليبقى لبنان منارة في هذا الشرق.