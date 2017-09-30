الرياشي لموظفي تلفزيون لبنان: موضوع السلسلة محل متابعة وعلى مسافة من كل المرشحين لعضوية النقابة

زار وفد من نقابة موظفي تلفزيون لبنان برئاسة النقيب كمال أسود وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي في دارته في الخنشارة، لمتابعة البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتحضيرات المتعلقة بالانتخابات الى عضوية النقابة الثلاثاء المقبل.

وأكد وزير الإعلام أن موضوع السلسلة سيكون محل متابعة مع وزير المال علي حسن خليل ليتسنى لموظفي تلفزيون لبنان نيل مستحقاتهم، مؤكدًا في الوقت عينه أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين الى انتخابات عضوية النقابة، آملًا ان تسودها الأجواء الديموقراطية ليفوز بها أفضل من يمثل الموظفين ويتابع شؤونهم وقضاياهم بعيدا من الحسابات الضيقة بما يؤمن مصلحة تلفزيون لبنان.