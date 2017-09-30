فنيش لجريصاتي: “بينما نحن كنا نعمّر البلد كنتم أنتم في فرنسا”

إعتبر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ، أن موقف رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت في بعبدا، أسهم كثيرا في معالجة مشكلة قطع الحساب ، بتعهده نشر الموازنة بعد اقرارها في مجلس النواب من دون قطع الحساب بعد التعديل الذي اضيف الى قانون الموازنة (مع التعهد بأن تتولى وزارة المالية إنجاز هذه المهمة خلال ستة اشهر الى سنة).

وقال فنيش في حديث إلى صحيفة “اللواء”، أن حسن إدارة رئيس الحكومة سعد الحريري للجلسات الأربع التي عقدت في السراي الحكومي ومتابعته الدؤوبة وصبره واتصالاته كلها عوامل اسهمت في التوصل الى الحل.

ورأى فنيش ان الحكومة قامت من خلال هذا العمل بإنجازين: الأول دفع السلسلة لأصحابها بأعتبارها حقا مكتسبا بالقانون، والإنجاز الثاني هو تحقيق التوازن المالي للخزينة، من دون المس بجيوب الفقراء ومتوسطي الحال حيث ان مانسبته بين 90 و95 في المائة من الضرائب ستفرض على الاغنياء والميسورين.

وكان فنيش تحدث بطريقة إيجابية خلال جلسة مجلس الوزراء ، وفق ما كشفت معلومات، خلال مداخلة لافتة للوزير حمادة حول موضوع قطع الحساب من العام 1993 حتى العام 2005، في ظل حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، حين قال موجهاً حديثه إلى وزير العدل سليم جريصاتي: “بينما نحن كنا نعمّر البلد كنتم أنتم في فرنسا”.

وكاد هذا الكلام يفجر نقاشاً ساخناً بين الوزيرين، لكن الرئيس الحريري تدخل لإنهاء النقاش والذي لم يحل أيضاً من الغمز من قناة الرئيس عون ، عندما أسف حمادة لبعض المعطيات الخاطئة والمعلومات المغلوطة عند بعض السياسيين حول ملف النازحين السوريين .