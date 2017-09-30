الصحافي عمر قصقص والناشط طارق ابو صالح الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية!

إستدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الصحافي في تلفزيون “المستقبل” و”العربي الجديد” عمر قصقص، والناشط طارق ابو صالح.

وقد كتب قصقص عبر صفحته على “فيسبوك”: “الظاهر اجا وقتي.. دقولي مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لروح على التحقيق نهار التنين الساعة 10 صباحا.. بعد ما عرفت السبب الرئيسي بس على كل الأحوال حضرولنا الحلاوة يا جماعة”.

كما كتب من جهته ابو صالح على صفحته على “فيسبوك”: “قلي من شوي رفيقي رباح Ali Ahmad Rabah عم يعزمني على ترويقة الاثنين بمناسبة عيد ميلادي، قلتلو والله كان نفسي بس معزوم على التحقيق بمكتب مكافحة جرايم المعلوماتية الساعة 10”.