الراعي وصل الى أبرشية زحلة المارونية في زيارة راعوية

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى دار مطرانية زحلة للموارنة، يرافقه راعي الابرشية المطران جوزاف معوض.

وكان في استقباله الوزير السابق خليل الهراوي، مطران الأبرشية الأسبق جورج اسكندر، المتروبوليت نيفون الصيقلي، لفيف من الكهنة والراهبات والرهبان وفعاليات المنطقة.

هذا، ورفعت اللافتات وأقواس النصر والأعلام اللبنانية والبطريركية، ووسط قرع الأجراس دخل الراعي الى دار المطرانية، في حضور الحركات الرسولية وفوج الكشافة اضافة الى حشد من المؤمنين من أبناء المنطقة والبلدات المجاورة.

إشارة الى أنه في اطار هذه الزيارة سيلتقي الراعي عددا من المطارنة من مختلف المذاهب، ويجول على عدد من المدارس والأديرة في المنطقة.