الراعي من زحلة: الوطن لاجيالنا الجديدة وليس للغريب الذي يحقره ويهزمه

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق في محطته الرابعة من جولته الراعوية الى زحلة، الى دار مطرانية سيدة النجاة للروم الكاثوليك. وكان في استقباله المطران عصام درويش ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات وفاعليات البلدة.

بعد رفع الصلاة داخل الكنيسة، ألقى درويش كلمة ترحيبية أشار فيها الى أن زحلة اليوم “ترحب بزيارة البطريرك الراعي راعيا وأبا لنا، وتعتبر هذين اليوم مقدسين ومباركين”، وقال: “شعاركم شركة ومحبة، نعيشه في زحلة الشركة مع بعضنا، كإخوة متجاوبين مع صلاة سيدنا يسوع المسيح ليكونوا واحدا، نطلب صلواتكم يا صاحب الغبطة لنستمر في عيشنا المشترك مسلمين ومسيحيين على الرغم من كل الصعوبات التي نمر بها”.

الراعي

بدوره، شكر الراعي درويش على كلمته المرحبة، وقال: “زحلة نموذج لعيش الشركة والتكامل، وهذا يشكل أجمل عمل راعوي ومسكوني للكنيسة. من المؤكد أننا نعيش صعوبات كثيرة في لبنان، والناس تنظر الى الكنيسة لأنها الرجاء والمحبة ، ونسألها المساعدة. فنحن نتفهم هذا الأمر ، ونود المساعدة وفق هذه المرحلة الصعبة على المستويات كافة، علينا مساعدة أجيالنا الجديدة التي بدأت تفقد الأمل بلبنان ونقول لهم أن الوطن لهم، وليس للغريب الذي يحقره ويهزمه”.

وختم الراعي: “تعلمون أن زيارتنا الراعوية اليوم تشمل ايضا زيارة المدارس للمساعدة على حل مشاكها، ونحن نأسف لأننا لم نسمع يوما كلاما جيدا عن مدارسنا، سواء من المعلمين او الاهالي والطلاب على الرغم من تقديمها الكثير لهم، وهذا أمر اعتدنا عليه، ولكنه يحفزنا لوضع ثقة أكبر بالله لمساعدتنا، وحل هذه المشاكل”.

وللمناسبة، قدم درويش صليبا كهدية تذكارية للراعي.