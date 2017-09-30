تيلرسون: واشنطن لا تعترف بالإستفتاء “الأحادي” لإستقلال كردستان العراق

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده “لا تعترف” بالإستفتاء “الأحادي” لإستقلال كردستان العراق ، وتدعو جميع الأطراف إلى “الحوار” وضبط النفس.

وأضاف أن “التصويت والنتائج يفتقران إلى الشرعية، ونواصل دعمنا عراقا موحدا إتحاديا ديمقراطيا ومزدهرا”. وتابع أن واشنطن “تدعو جميع الأطراف، بما فيها جيران العراق ، إلى رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف”.

كما أعرب تيلرسون عن “القلق أيضا حيال العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة الأحادية”. وقال: “نحض السلطات الكردية العراقية على إحترام الدور الدستوري للحكومة المركزية، كما نحض الحكومة المركزية على عدم التهديد أو حتى التلميح إلى احتمال استخدام القوة”، مطالبا جميع الجهات الفاعلة بـ”التركيز على محاربة” تنظيم “الدولة الإسلامية”- “داعش”.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مسبقا الإستفتاء الذي جرى الاثنين الفائت، محذرة من أنه قد يخاطر بزعزعة الإستقرار في المنطقة.