السفير طبارة: العقوبات الأميركية رسالة إلى إيران و”حزب الله” وليس للبنان

قَلّل السفير السابق في واشنطن رياض طبارة من أهمية تأثير العقوبات الأميركية على “حزب الله” على الإقتصاد اللبناني، وقال: “أرى في هذه العقوبات رسالة أميركية موجّهة الى إيران كما هي موجّهة الى “الحزب”، فالكونغرس الأميركي الذي يمارس ضغوطاً على طهران أراد أن يتجنّب في هذا التوقيت زيادة حجم هذه الضغوط، لتجنّب ردّة فعل الأوروبيين المترددين في مساندة واشنطن في ملف الإتفاق النووي”.

وأوضح طبارة لصحيفة “الجمهورية”، “انّ الأميركيين يضعون العقوبات على “حزب الله” بنحو متدرّج، وقد أعلنوا مراراً أنهم لا يريدون أن تمسّ هذه العقوبات الإقتصاد في لبنان والنظام المصرفي فيه، إذ يدركون جيداً حساسية الوضع المالي والإقتصادي لذلك يستهدفون الأشخاص والمؤسسات التي تتعلق بـ”حزب الله” وإيران”.