بعد توقعات فوز ترامب.. “سيمبسون” تنقل مشاهديها للعصور الوسطى

قرر القائمون على المسلسل الكارتوني الساخر “عائلة سيمبسون”، في الموسم التاسع والعشرين للمسلسل، أن يتحول اسم العائلة التي تضم الأب هومر والأم مارج وأولادهما مارت المشاغب وليزا الذكية وماجي الرضيعة، والتي عكست الوجه المتغير لأمريكا على مدى 28 عاما، إلى “عائلة سيرفسون”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مبتكرو المسلسل الكرتوني الساخر “عائلة سيمبسون”، بعد أن توقعوا أن يصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، لا يستطيعون الآن مواكبة الكوميديا التي يمكن استلهامها من عهده فقرروا العودة بالأسرة إلى العصور الوسطى.

ومزحت عائلة سيمبسون في إحدى حلقاتها عام 2000 حين قالت إن ترامب سيدخل البيت الأبيض وإن رئاسته ستدمر الاقتصاد، بحسب الوكالة الأمريكية.

وإعتبر المنتج المنفذ مات سلمان أن المسلسل، الذي يستغرق إنتاج الموسم الواحد منه أكثر من عام، لا يمكنه مسايرة النكات المتعلقة بترامب منذ أن فاز في انتخابات 2016.

واضاف: “هناك صناعة هائلة تعتمد أساسًا على الكوميديا المتعلقة بترامب… لا يمكننا أن نسايرها ونسبقها. يمكننا فقط أن نصور كيف تسللت للأسف أمريكا بالوجه الذي آلت إليه في عهد ترامب إلى سبرينجفيلد”، وهي المدينة المتصورة التي تدور فيها أحداث المسلسل.

وتعيش الأسرة خلال الموسم الجديد، في مجتمع إقطاعي يعود للقرون الوسطى حيث العفاريت والغول والتنين. وتمارس ليزا سيمبسون، ذات الأعوام الثمانية، السحر.