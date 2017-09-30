دولياتالسبت 30 أيلول 2017 إطلاق نار داخل “أكاديمية عسكرية” في كولورادو أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، بوقوع إطلاق نار داخل أكاديمية القوات الجوية الأميركية في ولاية كولورادو، فيما لم تعرف الدوافع على الفور. وذكرت الشرطة الأميركية أنها تلقت بلاغا عن عملية إطلاق نار “لا تزال جارية”، مضيفة أنها قامت بإغلاق الأكاديمية على الفور. وأرسلت إدارة الأكاديمية تحذيرا عبر الرسائل النصية لطلابها، وطالبتهم بالاختباء. يذكر أن الأكاديمية احتلت عناوين الأخبار الأسبوع الماضي بعدما تم كتابة عبارات عنصرية معادية للسود داخل قاعات بها. كلمات مفتاحية: كولورادوالمصدر: Sky News