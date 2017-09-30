واشنطن: إجراءات صارمة على استخدام المسؤولين طائرات خاصة

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، إجراءات صارمة على استخدام المسؤولين الحكوميين طائرات مستأجرة، في أعقاب استقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي توماس برايس بسبب استخدامه طائرات خاصة في المهام الحكومية.

وقال مايك مولفاني مدير الموازنة بالبيت الأبيض في مذكرة موجهة إلى الوكالات الحكومية إن السفر في طائرات تجارية “ملائم” مع استثناءات قليلة حتى بالنسبة لجميع كبار المسؤولين، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من كبير موظفي البيت الأبيض على استخدام الطائرات المستأجرة.

وكان وزير الصحة توماس برايس قد قدم استقالته من منصبه تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الجمعة، بسبب استياء يتعلق باستخدامه طائرات خاصة في مهام عمل رسمية.

وجرى الإعلان عن رحيله المفاجئ بعد ساعة من قول ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه استخدام برايس رحلات طيران مرتفعة التكلفة.

وقال البيت الأبيض في بيان “قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم وقبلها الرئيس”.

وكان برايس قد ذكر أمس الخميس، أنه سيحرر شيكا مصرفيا للحكومة يغطي نفقات تنقلاته بطائرات خاصة.