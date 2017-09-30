الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة المتفرقة قبل الظهر، كما يتكون ضباب على المرتفعات أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أما يوم غد الأحد فيكون غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة صباحا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والاثنين: قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب خلال اليومين المقبلين.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 27°م.