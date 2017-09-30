الراعي من زحلة: عمل الرهبنة في الكنيسة يساعد الناس على عيش الشراكة مع الله

توجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى كنيسة مار يوسف للرهبنة الانطونية في زحلة، حيث كرس مذبحها الجديد، في حضور وزراء ونواب وشخصيات سياسية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ورجال دين وحشد من المؤمنين.

وبعد رتبة التكريس وجه الرئيس العام للرهبنة الانطونية الاباتي مارون ابو جودة، كلمة شكر فيها البطريرك على زيارته وتكريسه لمذبح الكنيسة وقال: “ان زحلة تهديكم تراثها الوطني والديني ليسهم في تحقيق شعاركم شركة ومحبة فيتوطد سلامنا اليوم بوجودكم بيننا، وتسمو زحلة فخرا بهذه السنة التي اعلنتموها سنة الشهادة والشهداء، فزحلة تقدم لكم اليوم ابناءها الذين استشهدوا وابناءها الذين يودون الشهادة الحقيقية للرب يسوع”.

بعده شكر الراعي للاباتي ابو جودة كلمته، موجها التحية لكل ابناء الرهبنة والرعية وللرئيس العام السابق الاباتي داوود رعيدي الذي كان حاضرا.

ثم شرح كلمة شركة التي معناها اللاهوتي الاتحاد بالله، مشيرا الى “أن عمل الرهبنة في الكنيسة يساعد الناس على عيش هذه الشراكة مع الله”، واعتبر “ان جمال زحلة في تنوعها هو عيش الوحدة في التنوع”، لافتا الى “اللقاءات التي جمعته اليوم مع كل مطارنة الكنائس والمدارس والناس من مختلف انتماءاتهم”.

وختم الراعي موجها التحية لكل شهداء زحلة ومذكرا بوجوب ذكر شهدائنا دائما.

بعدها تم عرض وثائقي عن دير مار يوسف زحلة وقدمت الرهبنة عصا رعاية للراعي صنعت من شظايا القذائف كرمز لسنة الشهادة والشهداء وعلى رأسها مجسم الكنيسة.

هذا ويحتفل البطريرك الراعي مع لفيف من المطارنة والكهنة بالقداس الالهي في كنيسة مار انطونيوس الكبير في زحلة.