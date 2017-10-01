حكم الأسير يتفاعل والجيش يحذر.. ممنوع تعكير الأمن وسنضرب بيد من حديد

أفادت معلومات أنه ورفضاً لحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الشيخ أحمد الأسير وعدد من مؤيديه في ملف أحداث عبرا ، يُتوقع أن تبادر هيئات ومجموعات إسلامية إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات واسعة في الساعات المقبلة، في صيدا وطرابلس وبعض المناطق اللبنانية، للتنديد بالحكم والمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية.

وأشارت المعلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن الجيش أبلغ من يعنيهم الأمر، أنه لن يسمح بأي تعكير للأمن، وسيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه زعزعة الإستقرار أو إستغلال هذه الإعتصامات لتعكير السلم الأهلي.