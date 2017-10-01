بالفيديو: هبوط طائرة فرنسية بعد “انفجار محركها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لطائرة “إير فرانس” وهي تقوم بهبوط اضطراري في كندا، بعد تحطم أحد محركاتها السبت، تم التقاطه من قبل أحد المارة.

ونشرت كيت هيث، فيديو على حسابها الشخصي، صورته من داخل سيارة في شارع مجاور لخليج “هابي فالي غوس” شرقي كندا، الذي قامت الطائرة الفرنسية بالهبوط الاضطراري فيه.

وكانت الطائرة في رحلة من باريس إلى لوس أنجلوس، قبل أن تهبط بشكل اضطراري بمقاطعة نيوفاوندلاند شرقي كندا السبت، بعد تعرض أحد محركاتها الأربعة “لضرر جسيم” فوق المحيط الأطلسي عقب انفجار هائل فيه.

وكانت أعلنت الشركة إن رحلتها رقم 66 التي انطلقت من مطار شارل ديغول في باريس، هبطت في مطار “جوس باي” في لابرادور الساعة 15.42 بتوقيت غرينتش دون أن يصاب أي شخص بأذى.

شهادات الركاب

لفت أحد ركاب الطائرة ويدعى ريك إينغبريستن إلى أنّ “العطل حصل أثناء وقت كان أغلب الركاب فيه نائمون. كل الركاب استيقظوا فورا واستعدوا لتحطم الطائرة، لكن الطيارين استطاعوا السيطرة على الطائرة”.

أمّا الراكبة باميلا أدامز فقالت: “سمعنا صوت انفجار هائل، وكأن الطائرة اصدمت بسيارة على ارتفاع 35 ألف قدم”.

وذكر موقع ايرفليتس على الإنترنت، المتخصص في قواعد بيانات الطائرات، إن الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة من طراز إيرباص 380 وعمرها سبع سنوات.

https://media.skynewsarabia.com/media/videos/2017/10/01/plane_2017-10-01_09:10:02.mp4