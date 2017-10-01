بالصورة: حرج صنوبر دهري عرضة للاعتداء في عكار!

أقدم مجهولون على قطع ما يزيد عن 50 شجرة صنوبر بري في أحد أحراج الصنوبر الدهرية في محلة الزواريب – نبع العليق في خراج بلدة عكار العتيقة عند تخوم خراج بلدة القبيات.

وقال أحد ابناء البلدة محمد الخطيب: “هذا الوضع لم يعد يحتمل، على المسؤولين التحرك فوراً إذ لا يجوز ان يستمر هذا الواقع الشاذ ولا حسيب ولا رقيب”.

ودعا الجهات المسؤولة الى “الحضور الى هذه المنطقة الفائقة الجمال والاطلاع على حجم الكارثة الحاصلة، والمباشرة فوراً بتحقيقات جدية لكشف الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون ليكونوا عبرة للآخرين”.

ودعا المسؤولين الى “حماية الغابات والتنبه في مثل هذه الأيام حيث تنشط التعديات على الأشجار الحرجية”.