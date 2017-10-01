طعن ودهس في كندا… وعلم “داعش” في سيارة المهاجم

أعلنت الشرطة الكندية أن سائقاً هاجم ليل السبت – الأحد، حاجزاً للشرطة في مدينة إدمونتون، ومن ثم ترجل من سيارته (شيفروليه بيضاء) وراح يتشاجر مع الشرطي حاملاً سكيناً، ما أدى إلى إصابة الأخير بعدة طعنات، قبل أن يلوذ بالفرار، مستعملاً شاحنة بيضاء، ويدهس عدداً من المارة عمداً.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح، مضيفة أن المهاجم كان يضع علم “داعش” على المقعد الأمامي لسيارته.

إلى ذلك، أكد رود كنيتش، متحدث باسم الشرطة الكندية في المدينة خلال مؤتمر صحافي، صباح الأحد، أنه تم توقيف المهاجم، ويتم التعامل مع الهجوم على أنه “عمل إرهابي”. وأكد أن إصابة الشرطي ليست حرجة. وأضاف رود أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بشكل فردي. كما أكد ما سبق أن نشرته وسائل إعلام محلية من أنه تم العثور على علم داعش في السيارة الكبيرة، وهي شاحنة بيضاء.