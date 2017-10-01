دولياتالأحد 01 تشرين أول 2017 بالفيديو والصور: تحدّيات وتنكيلات بين مدريد وبرشلونة… الشرطة الإسبانية تصادر صناديق الاقتراع في استفتاء كتالونيا أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية بدأت مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، مع بدء التصويت الذي حظره القضاء. ونشرت وزارة الداخلية في تغريدة على “تويتر” صور صناديق الاقتراع والبطاقات المصادرة، وأكدت أن “رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا”. واقتحمت الشرطة الإسبانية المركز الذي سيصوّت فيه رئيس إقليم كاتالونيا كما فرّقت مئات المشاركين في الاستفتاء. وكان الناخبون الكتالونيون قد شكّلوا طوابير أمام مراكز الاقتراع صباح الأحد، في تحدٍّ للحكومة الإسبانية التي تسعى الى منعهم من التصويت على استفتاء الاستقلال، في حين كانت مدريد قد أرسلت آلافاً من الشرطة إلى الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد لمنع إجراء الاستفتاء تنفيذاً لأمر المحكمة الذي حظره القضاء. Así trata la Policía Nacional a las ancianas que defienden su derecho a votar libremente #catalanreferendum pic.twitter.com/ihPYx4a7d6 — Undebateenmicabeza (@AltoyClaro1) October 1, 2017 تحدٍّ واضح لمدريد… الكتالونيون يتجمعون أمام مراكز الاقتراع للتصويت على الاستقلال كلمات مفتاحية: استفتاء كتالونياالمصدر: الحدث