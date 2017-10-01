“ديزني” تطلق متجراً إلكترونياً لبيع منتجاتها الترفيهية

أطلقت شركة الترفيه الأميركية العملاقة “والت ديزني” متجرا إلكترونيا جديدا لبيع تشكيلة من أفضل منتجات “ديزني” مثل “بيكسار” و”حرب النجوم” و”مارفيل”.

كما كشفت الشركة عن نموذج لتصميم متجرها الجديد والذي سيتم اختباره في عدد محدد من المواقع في مختلف أنحاء العالم بهدف بيع منتجاتها باستخدام تكنولوجيا التجارة الإلكترونية.

يمكن الوصول إلى المتجر الإلكتروني الجديد على عنوان “شوب ديزني دوت كوم” وهو يقدم منتجات ذات علامات تجارية مشاركة وأشكالا من التعاون رفيع المستوى من علامات تجارية شهيرة مثل “كوتش” و”لوكريست” و”سبايدر” و”شتايف”. كما سيعرض المتجر المنتجات الشهيرة من مدن ديزني الترفيهية و”ديزني ستور”.

وسيتيح المعرض الكثير من العلامات التجارية الجديدة سيتم تقديمها في المستقبل.

يذكر أن شركة “ديزني” تمتلك سلسلة متاجر في مختلف أنحاء العالم وستضم المزيد من المنتجات للزوار من جميع الأعمار بما يتجاوز الصورة الشائعة عن السلسلة من أنها تركز على مخاطبة الأطفال بحسب شركة “ديزني”.