“حزب الله” يحضّر لعمليات إرهابية في أميركا الجنوبية؟

إتهم مسؤول أميركي ميليشيا “حزب الله” اللبناني بالتحضير لعمليات إرهابية في أميركا الجنوبية ، وتحديدا في البيرو ، بدعم من “الحرس الثوري” الإيراني .

ونقل موقع “العربية. نت” عن موقع “بريت بارت” الأميركي ، أن رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب نيكولاس راسموسن كشف في تقرير للجنة الأمن الداخلي الأميركي في مجلس الشيوخ ، أن “مهربي ميليشيا “حزب الله” الإرهابية المدعومة من إيران ، يقومون بإرسال إرهابيين إلى بيرو للتحضير لعملية إرهابية في مناطق في أميركا اللاتينية .

وفيما أخرج مجلس الإستخبارات الأميركي إيران و”حزب الله” من قائمة الإرهاب الدولي عام 2015 ، قبيل إبرام “الإتفاق النووي” مع طهران في فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ، أدرج البيت الأبيض بعد وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية عددا من عناصر “حزب الله” في قائمة الإرهاب ، من بينهم هاشم صفي قريب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وأحد أهم قادة التنظيم، المتهم بإرتكاب مجازر في سوريا وعمليات إرهابية في بعض دول العالم.