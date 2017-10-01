أوغاسبيان في ماراتون “المرأة في مراكز القرار”: المجتمع اللبناني بخير طالما المرأة تأخذ دورها فيه

وصف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان السباق الذي نظمه جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في “القوات اللبنانية” في جبيل تحت عنوان “المرأة في مراكز القرار” Women In Charge برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلاً بوزير الإعلام ملحم الرياشي، بـ”المهم ويؤكد مرة جديدة أهمية إعطاء الدور للمرأة في المجالات كلها، وهي اليوم تثبت نفسها في الرياضة، وتؤكد أنها قادرة على تحقيق الإنجازات الكبيرة في هذا البلد”.

وشكر أوغاسبيان حزب “القوات اللبنانية” وجهاز تفعيل دور المرأة على إقامة هذا السباق، مؤكداً أن “المجتمع اللبناني بخير طالما المرأة تأخذ دورها فيه”.

يُذكر أن الماراتون شارك فيه نحو 4500 عداء وعداءة من الأعمار المختلفة، بحضور النائب شانت جانجنيان، الوزيرة السابقة أليس شبطيني، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، رئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، مرشحو “القوات اللبنانية” للانتخابات النيابية في كسروان وجبيل والبترون شوقي الدكاش، زياد الحواط وفادي سعد، رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس، الأمين العام المساعد للشؤون الادارية المحامي فادي ظريفة، منسقو أقضية المتن وكسروان وجبيل جان ابي حيدر، جان الشامي وشربل ابي عقل، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع مايا الزغريني، رئيس تحرير إذاعة “لبنان الحر” انطوان مراد، الإعلامية الدكتورة مي الشدياق، رئيس جمعية هدفنا الاجتماعية عبدو العتيق وحشد من المهتمين.