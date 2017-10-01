نتانياهو يرد على اتهام أردوغان: لا علاقة للموساد باستفتاء كردستان

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، في تنظيم الاستفتاء المثير للجدل حول استقلال إقليم كردستان العراق، مكررا “تعاطفه” مع الشعب الكردي.

وكان أردوغان أعلن السبت بعدما انتقد رفع بعض الأكراد العراقيين أعلام إسرائيل، خلال احتفالهم بنتيجة الاستفتاء، “هذا يثبت أن لهذه الإدارة تاريخا مشتركا مع الموساد. إنهما يسيران يدا بيد”.

ونددت المجموعة الدولية بشدة بالاستفتاء، في حين كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها علنا لاستقلال إقليم كردستان.

وتطرق نتانياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إلى دعم تركيا لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قبل أن ينفي اتهامات أردوغان.

وأَضاف نتانياهو: “أستطيع أن أفهم لماذا يرغب أولئك الذين يدعمون حماس برؤية الموساد في كل مرة يواجهون فيها مشكلة، لكن إسرائيل لم تشارك في الاستفتاء الكردي سوى بالتعاطف العميق والطبيعي والمستمر منذ سنوات مع الشعب الكردي وتطلعاته”.

وشكل مؤيدو الاستقلال غالبية ساحقة وفق نتائج الاستفتاء الذي جرى الاثنين بدعوة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وكان نتانياهو ساند “الجهود المشروعة للشعب الكردي لإقامة دولة خاصة به”.

وعلى الجانب الآخر، تعارض بشدة أنقرة، الشريك التجاري المهم لأربيل، إنشاء دولة كردية على حدودها، خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها والذين يشنون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.