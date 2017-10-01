العبادي للأكراد: لن نسمح بإلحاق الضرر بكم وسنتقاسم خبزنا معاً

جدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده الحرص على وحدة العراق بأرضه وشعبه، نابذاً “دعوات التفرقة والانفصال”، في وقت رفض برلمان إقليم كردستان العراق جميع قرارات مجلس النواب والحكومة العراقيين رداً على استفتاء الانفصال، وفي مقدمتها حظر الطيران والمطالبة بتسليم المعابر الحدودية مع تركيا وإيران للحكومة الاتحادية، في وقت وصفت فيه أربيل حظر الرحلات الدولية بالعقاب الجماعي.

ففي كلمته بمناسبة عاشوراء، عبّر العبادي عن الاعتزاز بمن دعاهم بالإخوة الكرد والحرص على مصالحهم وأمنهم واستقرارهم، مشدداً على وحدة العراق.

وتعهد العبادي بـ”الدفاع” عن المواطنين الأكراد ضد أي هجوم محتمل، وكتب على موقع “تويتر”: “سندافع عن المواطنين الأكراد كما ندافع عن جميع العراقيين ولن نسمح بأي هجوم عليهم”، مضيفاً: “لن نسمح بإلحاق الضرر بكم وسنتقاسم خبزنا معاً”.

كما أثار قضية تسلم حكومة بغداد إيرادات حقول النفط في كردستان، وقال: “الحكومة الاتحادية مستعدة للسيطرة على عائدات النفط لدفع رواتب موظفي (إقليم كردستان) كاملة”.