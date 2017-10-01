الجيش: سلسلة خروقات معادية للأجواء الوطنية

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، 3 بيانات عن سلسلة خروقات جوية معادية أمس السبت واليوم، جاء في البيان الأول منها:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه الساعة 11:10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي، الشوف، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 14:40، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.35 من فوق بلدة كفركلا”.

وجاء في البيان الثاني:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 7.30 من صباح اليوم، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، المتن، بعبدا وزحلة، ثم غادرت الأجواء الساعة 14.30 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 11:25، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12:00 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة”.

أما البيان الثالث فجاء فيه:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 19:30 من يوم أمس السبت، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخه الساعة 1.40 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 1:15، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 7:50 من فوق بلدة علما الشعب”.