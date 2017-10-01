صرخ: “الله وأكبر”… وقتل شخصين بسكين في مرسيليا

قتل رجل شخصين بسكين بينهما امرأة، الأحد، في المحطة الرئيسية في مرسيليا، جنوب فرنسا، قبل أن يقتله عسكريون، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير، إن اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 13:45. وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم هتف “الله أكبر” قبل أن ينفذ اعتداءه، مرجحا فرضية عمل إرهابي.

وأوضح مدعي الجمهورية كزافييه تارابو أن المهاجم قتله عسكريون يشاركون في عملية “سانتينيل”.

وطلبت الشرطة من سكان مرسيليا تجنب منطقة محطة سان شارل، مع بدء عملية كبيرة بعد الظهر.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عبر “تويتر” أنه سيتوجه “فورا” إلى مرسيليا بعد الهجوم الذي وقع قرب محطة سانشارل.