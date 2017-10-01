حمادة وعد المتعاقدين بمتابعة حقوقهم: الإثنين يوم تدريس عادي

أعلنت لجنة التنسيق التعاقدية التي تضم اساتذة متعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي بعد اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في وزارة التربية، وقف الإضراب والإلتحاق بالمدارس الرسمية غدا الإثنين. واكد حمادة أن العام الدراسي الجديد يبدأ غدا الإثنين بمشاركة جميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك ومتعاقدين وغيرهم.

شارك في الإجتماع منسق اللجنة حمزة منصور والاعضاء في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار الإعلامي البير شمعون.

واستمع الوزير حمادة إلى مطالب اللجنة بالحفاظ على ساعات المتعاقدين ورفع أجر ساعة التعاقد بعدما تم إقرار السلسلة والمضي قدما في اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت المتعاقدين في مباراة تراعي شرط السن وسنوات الخبرة في التعليم.

حمادة

وقال: “الوزير حمادة للاعلاميين بعد الإجتماع: “هذا الإجتماع المسائي مع هيئة التنسيق للمتعاقدين هو فأل خير على انطلاق العام الدراسي غدا صباحا بكل زخم وجدية واندفاع من كل القطاعات التعليمية والتي وصلتها حقوقها او سوف تصلها حقوقها، فهناك تفاصيل كثيرة تحدثنا عنها في الإجتماع مع الأستاذ حمزة ومع زملائه، ومنها ما هو تفصيلي وحله قائم اصلا، أو في المسار، ومنها ما يحتاج إلى لجان التربية والمال، ولكن لا شيء مستحيل ولا شيء فعلا تعجيزي في المطالب، وبالتالي لا توجد شروط منهم ولا مني بل هناك اندفاع واحد للاهتمام بالتلامذة أولا وبحقوق كل العاملين في القطاع التربوي بعد ذلك. فشكرا للجميع وإلى اللقاء في الصفوف غدا، ودحضا لكل الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أقول لكم ان المدارس الرسمية منطلقة صباح غد”.