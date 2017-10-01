الزغريني: من حق المرأة الوصول الى مراكز القرار في الدولة

اعتبرت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في “القوات اللبنانية” مايا الزغريني أن سباق “المرأة في مراكز القرار” Women In Charge الذي نظّمه الحزب برعاية رئيسه الدكتور سمير جعجع، هو “لتأكيد دور المرأة التي هي نصف المجتمع، ومن حقها الوصول الى مراكز القرار في الدولة، وعلينا مواكبة كل القوانين المجحفة بحقها وصولاً للمساواة بينها وبين الرجل”.

يُذكر أن الماراتون جرى برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممثلاً بوزير الإعلام ملحم الرياشي، وشارك فيه نحو 4500 عداء وعداءة من الأعمار المختلفة، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، النائب شانت جانجنيان، مرشحو “القوات اللبنانية” للانتخابات النيابية في كسروان شوقي الدكاش، وجبيل زياد الحواط والبترون د. فادي سعد، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس، الأمين العام المساعد للشؤون الادارية المحامي فادي ظريفة، منسقو أقضية المتن وكسروان وجبيل جان ابي حيدر، جان الشامي وشربل ابي عقل، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع مايا الزغريني، الوزيرة السابقة أليس شبطيني، السفيرة لحقوق الإنسان أنطوانيت شاهين، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، رئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس، رئيس تحرير إذاعة “لبنان الحر” انطوان مراد، الإعلامية الدكتورة مي الشدياق، رئيس جمعية هدفنا الاجتماعية عبدو العتيق، وعدد من الكوادر الحزبية والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية.