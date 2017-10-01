الرياشي ممثلاً جعجع في ماراتون “المرأة في مراكز القرار”: لبنان الحرية والحضارة هو النموذج الذي نريد تسويقه للعالم

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أننا “نريد لبنان الموسيقى والشعر والأدب والشجاعة، الحرية والسيادة والاستقلال والحضارة، وهذا النموذج اللبناني نريد تسويقه الى العالم”.

كلام الرياشي جاء خلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع الذي رعا سباقاً في مدينة جبيل تحت عنوان “المرأة في مراكز القرار” Women In Charge نظّمه جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في “القوات”.

وبعد النشيد الوطني، أعلن الرياشي انطلاق السباق قائلاً: “أتيت اليوم لأمثّل الحكيم في هذه المناسبة، وأنقل إليكم تحياته ومحبته لكم، وهذا شرف لي بأن أكون مع الشباب الذين يركضون وينظمون نشاطاً مميزاً، ليس لجبيل فقط بل لكل لبنان، لأن هذه الصورة تنقل للاغتراب ولكل مناطق لبنان لتعبر بأن صورة الحياة اللبنانية موجودة في “القوات اللبنانية” وتعبر عنها”.

وحيّا جهاز تفعيل دور المرأة على تنظيمه النشاط الرياضي، قائلاً: “هذا النشاط يشبه لبنان الذي نريده، لبنان النموذج الذي نحبه، نحن نريد لبنان الموسيقى والشعر والأدب والشجاعة، الحرية والسيادة والاستقلال والحضارة، وهذا النموذج اللبناني نريد تسويقه الى العالم”.

وتابع: “جبيل هي عاصمة الحرف والكلمة، واليوم نقول كلمتنا من هنا وغداً سنقولها من الجنوب والشمال وكل لبنان وأهم شيء من جبل لبنان “.

وختم موجهاً التحية للمشاركين والمنظمين والتهنئة للفائزين.

يُذكر أن الماراتون شارك فيه نحو 4500 عداء وعداءة من الأعمار المختلفة، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، النائب شانت جانجنيان، الوزيرة السابقة أليس شبطيني، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، رئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، مرشحو “القوات اللبنانية” للانتخابات النيابية في كسروان وجبيل والبترون شوقي الدكاش، زياد الحواط وفادي سعد، رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس، الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس، الأمين العام المساعد للشؤون الادارية المحامي فادي ظريفة، منسقو أقضية المتن وكسروان وجبيل جان ابي حيدر، جان الشامي وشربل ابي عقل، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع مايا الزغريني، رئيس تحرير إذاعة “لبنان الحر” انطوان مراد، الإعلامية الدكتورة مي الشدياق، رئيس جمعية هدفنا الاجتماعية عبدو العتيق وحشد من المهتمين.