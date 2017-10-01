خاص موقع “القوات”: غرف لتعذيب احد الرأسماليين بتوقيع سوري في مزيارة

وزعت شرطة بلدية مزيارة صورا لغرف تعود لعدد من العمال السوريين، ووجدت فيها ادوات للتعذيب تشبه الاساليب “الداعشية”. وذكرت معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” انه كان يتم التحضير لإختطاف احد رجال الاعمال في المنطقة بهدف إبتزازه. وكانت بلدة مزيارة قد شهدت الاسبوع الماضي جريمة مروعة اودت بحياة الشابه ريا الشدياق على يد احد العمال السوريين، ما دفع ابناء البلدة الى توجيه رسالة قاسية لهؤلاء العمال وطردهم من البلدة.