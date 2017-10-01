حدث “ديمقراطي” في المغرب يتحوّل الى معركة صحون وكراسٍ

تحول مؤتمر حزب الاستقلال المغربي في العاصمة الرباط، السبت، إلى ساحة حرب تقاذف فيها المتشاجرون الصحون والكراسي، مما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى واستدعى الأمر نقلهم إلى المستشفيات.

ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، الأمر بدأ بعد تلاسن بين مؤيدي الأمين العام المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة حميد شباط، وأنصار منافسه نزار بركة.

وعقد المؤتمر السابع عشر للحزب في ملعب مجمع مولاي عبد الله الرياضي في العاصمة المغربية. وكان من المقرر أن يشهد الحزب انتخاب أمين عام جديد للحزب، الذي يعد أحد الحزبين الرئيسين في البلاد وساهم في استقلال المغرب عن فرنسا.

ونشر القيادي في الحزب عادل بنحمزة منشوراً على موقع “فيسبوك” جاء فيه:”أمر مخجل و لا يشرف الاستقلاليات والاستقلاليين، وهو أمر مرفوض أياً كانت أسبابه ومبرراته”.