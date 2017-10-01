أجواء ​المصالحة الفلسطينية بين بري وسفيري مصر وفلسطين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في المصيلح، السفيرين المصري والفلسطيني نزيه النجاري وأشرف دبور، وجرى عرض أجواء المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية.

وأثنى السفير الفلسطيني على الجهد الكبير الذي بذله بري في التأسيس لهذه المصالحة، مقدراً ومشيداً بالدور المحوري الذي أدّته مصر.

وللغاية نفسها، تلقى بري اتصالاً هاتفيا من عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس لجنة المصالحة عزام الاحمد