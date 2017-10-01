“بالونات إختبار” عن “حكومة إنتخابات” تحت سقف التسوية؟!

يقول مصدر وزاري إن قوة الدفع للحكومة لا تزال مستمرة حتى موعد الإنتخابات ، والاتفاق الذي أتى بالرئيس سعد حريري رئيسا للحكومة وأفضى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لا يزال ساري المفعول. ويضيف، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن ما يجعل الحكومة مستمرة هو مصلحة الرئيس الحريري في أن تبقى مستمرة، فهذه حكومته.

ولكن مصادر مراقبة تتوقع إستمرار التصعيد الحالي ربطا بالتطورات السورية والعقوبات على “حزب الله” والحشد الخليجي والأميركي ضده، معطوفا على استحقاق الإنتخابات ، ما يهدد في المحصلة النهائية مصير الحكومة. إلا أن تطيير الحكومة لن يكون في تلك الحالة خطوة منفردة، لأن العبث بالتسوية وفرط الحكومة، في ظل انقسام سياسي حاد، قد يطيحان بالإنتخابات النيابية معها، وحينها يمكن تلمس قرار بإدخال البلد في متاهات مجهولة.

أما الاحتمال الثاني فيتركز حول تشكيل “حكومة إنتخابات” بمعنى أن تغض القوى الراعية للتسوية الداخلية النظر فتسمح، تحت مظلة الإشتباك السياسي ، بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الإنتخابات ، شبيهة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠٠٥، التي تألفت في ظل انقسام حاد بكل مفاصله، ما يترجم بحكومة خطابها السياسي مقبول بالحد الأدنى وبحكومة من غير المرشحين، تاركة للقوى السياسية التنافس للوصول الى مجلس النواب ، فتبقى بذلك التسوية السياسية قائمة، إنما بوجوه جديدة، مؤقتة لحين موعد الإنتخابات ، ويستمر بذلك حفظ الإستقرار الداخلي.