ملهى شهير في بيروت يخالف… ويُحال مستثمره على القضاء

أحال محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، ثلاثة محاضر ضبط نظّمتها مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بحق عدد من المخالفين في مدينة بيروت لجهة مخالفة مضمون البلاغ عدد 7907 تاريخ 13/4/2017 القاضي بالتزام مضمون القرار المشترك رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لاسيما لجهة تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، وهم على الشكل الآتي :

ـ محضر ضبط رقم 682، بحق شركة “بيروت فنتشرز” ش.م.ل، مستثمر مقهى (The Smallville Hotel)، الكائن في العقار رقم 5976، منطقة المزرعة العقارية – شارع بدارو.

– محضر ضبط رقم 724، بحق السيد انطوان ميشال ناصيف، مستثمر مقهى (قهوة عزمي)، الكائن في منطقة وسط بيروت – شارع الأورغواي، مبنى جريدة “النهار”.

– محضر ضبط رقم 725، بحق السيد سامر السخن، مستثمر الملهى الليلي (IRIS BEIRUT)، الكائن في منطقة وسط بيروت – شارع غسان تويني، مبنى جريدة “النهار”.